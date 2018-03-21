В Киеве обвинили Россию в применении химического оружия против украинцев

На Украине обвиняют Россию в применении

против «Незалежной» химического оружия. С таким заявлением выступил военный эксперт Юрий Колесников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Колесников заявил, что во время Майдана использовались аэрозольные гранаты: «В результате люди получили тяжелые заболевания легких». И подчеркнул: гранаты использовали силовики, но он уверен, что предоставила их Россия. Доказательства звучат так: «Вещество, которое использовалось в этих аэрозолях, не относится к полицейским средствам. Это боевое ядовитое вещество. Они с 19 января 2014 года использовали против нас химическое оружие».

Колесников заявляет: Россия готовит новые нападения – под ударом Киев, Сумы, Харьков – любой город. И даже описал, как будет совершено нападение: «русские диверсанты» пересекут на автобусах границу и при попустительстве пятой колонны, затесавшейся в правительстве и госорганах Украины, на украинских машинах отправятся в украинские города, где бросят в бензобаки контейнеры с поражающим газом, чтобы травить украинцев.

«Распыленная через бензобак российская взвесь остается в воздухе еще какое-то время. А радиус действия зависит от плотности насыщения бензобака газом – 10, 20 метров, десятки километров», – авторитетно заявил Колесников в эфире одного из телеканалов.

Отметим, накануне глава МИД Великобритании Борис Джонсон не менее авторитетно заявил, почему он так уверен, что к отравлению Скрипаля причастна Россия: «Должен же за это кто-то ответить». Других доказательств, кроме внутренней уверенности, у него, как и у Колесникова, не нашлось.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 21.03.18

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