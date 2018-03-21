Соломон и Космос: крымчанам не отказывают в регистрации необычных имен

В Крыму отмечают рост рождаемости.

«За последние три года можно отметить стабильную тенденцию – в среднем мы регистрируем около 24 тысяч рождений. Правда, в прошлом году было немного меньше – 22 тысячи. Это, наверное, связано с тем, что високосный 2016 год был не совсем «урожайным» на браки», – рассказала заместитель министра юстиции Крыма – начальника департамента записи актов гражданского состояния Наталья Пельо, связав данные статистики с верой крымчан в приметы.

По информации замминистра, за первые два месяца 2018 года в Крыму родилось на 300 малышей больше, чем за тот же период прошлого года.

Крымчане, отметила Пельо, предпочитают не экспериментировать и в основном отдают своим детям традиционные имена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бесспорными лидерами среди имен на протяжении нескольких лет остаются Александр, София, Максим и Полина. Уже не вызывают удивления при регистрации и такие имена как Захар, Спиридон, Елисей, Тигран.

Но некоторые родители стремятся к оригинальности: новорожденных крымчан есть Александр-Милан, Асад-Али, Ардей, Никас, Соломон, Еремей. По словам ряд других не часто встречающихся имен –– уже не вызывает удивления при регистрации, так как все больше крымчан решают так назвать детей.

«Родители подходят очень взвешенно к выбору имен, и каких-то очень необычных имен, которые бы плохо воспринимались или были бы непонятны, в последнее время нет», – рассказала Пельо, подчеркнув, что отказы регистрировать странное имя в Крыму не фиксировались. Среди одобренных ведомством имен – Космос и Луна.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 21.03.18

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