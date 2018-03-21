«По-европейски»: на украинской свалке нашли 1,5 тонны человеческих останков

Свалку человеческих останков обнаружили жители Запорожья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неутилизированные «биоматериалы» пролежали почти три месяца и издавали сильнейшую вонь, которая и привела горожан на один из заброшенных городских складов. К этому моменту бездомные животные уже растащили по всему складу фрагменты человеческих тел. Помимо останков на складе также было обнаружено 4 тонны мусора, среди которого использованные бинты, ампулы, шприцы и образцы анализов.

Горожане вызвали полицию. Позже выяснилось, что помещение принадлежит «Муниципальной экологической компании», которая вывозит отходы из медучреждений Днепра и Запорожья. Известно, что часть отходов была выброшена больницами, в которых лечились туберкулезные пациенты.

Владельцы «свалки» пояснили, что в декабре прошлого года городской суд Днепропетровска наложил на их имущество арест и они ничего не смогли сделать с «биоматериалами». Сейчас суд уже отменил свое решение и мусор начали вывозить.

Запорожье, Анастасия Зук

Запорожье. Другие новости 21.03.18

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