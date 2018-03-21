Крымчане будут снабжать помидорами Югру, хотя самим не хватает

Крымские помидоры, выращенные в теплицах полуострова, отправятся к жителям Югры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые 18 тонн томатов нового урожая поедут в город Сургут. Об этом заявил глава крымского минсельхоза Андрей Рюмшин. По его словам, крымская продукция, в том числе сельскохозяйственная, пользуются большим спросом на материке благодаря своим вкусовым качествам и полезным свойствам.

Данный шаг выглядит странным с учетом того, что Крым не может обеспечить собственные потребности в овощах, фруктах, молоке, мясе и т.д. Произведенного в республике хватает для удовлетворения всего лишь 35% потребностей населения.

С материка завозится почти половина молочных продуктов, до трети мясной продукции.

По итогам прошлого года Крымстат зафиксировал новый спад в сельском хозяйстве. Объемы производства в растениеводстве снизились на 7,9%, в животноводстве – на 1,8%. Главная причина негативной тенденции – проблемы с водой на полуострове.

Как уже сообщал «Новый День», ранее о грандиозных планах по экспорту крымских овощей и фруктов в другие российские регионы заявлял вице-премьер крымского правительства Юрий Гоцанюк. При этом он называл конкретные сроки – 2020 год. По словам Гоцанюка, к этому времени Крым сможет полностью обеспечить себя собственными овощами, а в Белогорском и Бахчисарайском районах построят два тепличных комбината мощностью более 20 тысяч тонн овощной продукции в год. После выхода комбинатов на полную мощность, полуостров сможет поставлять свою продукцию на стол россиян из других субъектов РФ.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 21.03.18

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