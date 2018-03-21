В Симферополе отмечают странную тенденция при регистрации браков

В Крыму снижается смертность. Об этом заявила заместитель министра юстиции Крыма – начальник департамента записи актов гражданского состояния Наталья Пельо.

«За последние три года можно отметить тенденцию к уменьшению количества зарегистрированных смертей. В 2015 году это было почти 29 тысяч, в 2016 году – 28 тысяч, в 2017 – 27 тысяч. На сегодняшний день в Крыму зарегистрировано чуть меньше 6 тысяч актов о смерти», – сообщила замминистра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основная часть умерших – граждане пожилого возраста. По данным Пельо, в среднем в год умирает до 10-15 детей в возрасте до 12 месяцев.

В то же время в Крыму отмечают рост количества браков: «Самый «урожайный» год в Крыму был 2015. Мы зарегистрировали 17 тысяч 417 браков. Такое количество браков Крым не видел последние 15 лет. Потом браков стало меньше – в 2016 году их было всего лишь 13 тысяч 493, в 2017 – почти 15 тысяч. В этом году, учитывая, что январь-февраль – не свадебный сезон, мы уже зарегистрировали 2 тысячи браков», – рассказала Пельо.

По ее словам, больше всего молодых семей появляется в Симферополе, а Ялта пользуется популярностью для регистрации браков у иностранцев и жителей других регионов России.

«У нас очень мало молодоженов, которые вступают в брак до 18 лет. Если брать из общего количества, то всего за год мы наблюдаем такую статистику – 2-3 жениха и около 50 невест. Все остальные браки у нас довольно возрастные», – сказала Пельо.

По ее словам, среди желающих создать семью – около 600 человек в возрасте более 50 лет. Из порядка 15 тысяч зарегистрированных браков, больше 10 тысяч – первые. Среди остальных встречаются и четвертые браки.

В министерстве ожидают «свадебный бум» летом, из-за красивой даты – 18 августа 2018 года, которая, по мнению Пельо, будет очень востребована у молодежи для свадьбы. Вместе с тем, в ведомстве наблюдают странность в регистрации браков в столице республике, пояснить которую пока не могут.

«Отмечаем тенденцию в Симферополе – очень много регистрируется браков во вторник. Причем это браки торжественные, с гостями, лимузинами. Пока не можем ее объяснить, пытаемся проанализировать, но причин не находим», – рассказала Пельо.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 21.03.18

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