В США продлевают санкции в отношении «Рособоронэкспорта»

Конгресс США продлит запрет на сотрудничество с российским холдингом «Рособоронэкспорт».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», санкции в отношении российской оборонной корпорации были введены в сентябре 2015 года: американским госучреждениям запретили приобретать любую продукцию или услуги предприятия.
В 2017 году были прописаны особые условия, позволяющие возобновить сотрудничество, если этого требуют жизненно важные интересы национальной безопасности США.
В 2018 году подобных условий не предвидится, поэтому в проекте бюджета США на 2018 год прописано, что американских налогоплательщиков не могут использоваться для заключения контрактов и иных видов финансового сотрудничества с российскими оборонными компаниями, сообщает «РИА Новости».
В документе отмечается, что сотрудничество может быть возобновлено после вывода российских войск из Крыма.
Вашингтон, Артем Рокотов
Вашингтон. Другие новости 22.03.18
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