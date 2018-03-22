В США продлевают санкции в отношении «Рособоронэкспорта»

Конгресс США продлит запрет на сотрудничество с российским холдингом «Рособоронэкспорт».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , санкции в отношении российской оборонной корпорации были введены в сентябре 2015 года: американским госучреждениям запретили приобретать любую продукцию или услуги предприятия.

В 2017 году были прописаны особые условия, позволяющие возобновить сотрудничество, если этого требуют жизненно важные интересы национальной безопасности США.

В 2018 году подобных условий не предвидится, поэтому в проекте бюджета США на 2018 год прописано, что американских налогоплательщиков не могут использоваться для заключения контрактов и иных видов финансового сотрудничества с российскими оборонными компаниями, сообщает «РИА Новости».

В документе отмечается, что сотрудничество может быть возобновлено после вывода российских войск из Крыма.

Вашингтон, Артем Рокотов

Вашингтон. Другие новости 22.03.18

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