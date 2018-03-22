В Ялте ограничат парковку на центральных улицах

В Ялте введут запрет на парковку автотранспорта на некоторых улицах.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первую очередь ограничения коснуться района автовокзала: на улице Киевской от въезда в город до остановки «Пятый квартал» и с левой, и с правой стороны будут установлены соответствующие дорожные знаки. Припаркованные на этом участке автомобили будут эвакуироваться на штрафстоянку.
Кроме того, с территории автовокзала будут убраны остановочные пункты муниципальных пригородных автобусов. Речь идет о маршрутах №31-в «Автовокзал – УПК «Горный» – «Артек – Кипарисный», №102 «Ялта – Алупка», №107 «Ялта – Кацивели», №110 «Ялта – Партенит», №115 и №142 «Ялта – Симеиз», №128 «Ялта – Форос».
Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на площадке, примыкающей к автовокзалу со стороны улицы Московской – напротив остановки общественного транспорта «Автовокзал».
Изменения коснуться и улицы Бирюкова: остановка автотранспорта будет запрещена в районе ДТЭК «Крымэнерго».
Ограничения на парковку в вышеуказанных местах будут введены в Ялте в конце апреля.
Ялта, Варвара Брулакова
Ялта. Другие новости 22.03.18
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