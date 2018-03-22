Украина потеряла суверенитет

Украина давно потеряла суверенитет и полностью зависит от США. Об этом заявил народный депутат Евгений Мураев в эфире одного из украинских телеканалов.

«Украина давно потеряла субъектность, к сожалению, потому что наш суверенитет был сдан заокеанским спонсорам и наша власть выглядит смешной. Потому что от мира нельзя спрятать ни уровень коррупции, не реально событий, которые происходят на Донбассе, – сказал депутат Рады. – Да, нашим украинцам можно бесконечно рассказывать и вешать всякую лапшу, повторюсь, на уши, но мир знает правду».

По его мнению, после разрыва экономических отношений с Россией зависимость Украины существенно увеличится.

Как уже сообщал «Новый День», кабинет министров «Незалежной» единогласно одобрил денонсацию программы экономического сотрудничества с Россией.

«Что произойдет? Мы потеряем торговые отношения. Значит экспорт – то, что мы продавали России, прекратит приток валютных поступлений. В зоне риска находится стабильность нашей валюты. Мы перестанем поставлять туда товары с высокой добавочной стоимостью, значит, ВВП страны сократится, бюджет Украины тоже сократится. Значит, МВФ нам будет рассказывать о еще новых, необходимых реформах, которые будут направлены на экономию расходов – будут урезать льготы, уровень социального обеспечения наших граждан», – заявил прокомментировал ситуацию Мураев, подчеркнув, что решение кабмина идет в разрез с национальными интересами и ничего, кроме негатива, не принесет.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.03.18

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