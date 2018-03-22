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Четверг, 22 марта 2018, 12:46 мск

Крым

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Чиновники Севастополя незаконно потратили 60 миллионов рублей

Правительство Севастополя незаконно выплатило местным аграриям 61 миллион рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствует проверка Контрольно-счетной палаты города, о результатах которой оповестили прокуратуру.

По данным аудитора палаты Елены Федосовой, эти деньги были выделены на предоставление субсидии на компенсацию затрат, которые понесли аграрии и предприятия перерабатывающей промышленности. В 2016 году субсидия в размере 43 миллионов рублей была направлена ООО «СВЗ-Агро» – на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками. Но у предприятия не было статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя, что необходимо для получения субсидии.

ООО «СВЗ-Агро» было создано в ноябре 2015 года предприятием «Севастопольский винодельческий завод»: «Первый раз оно подало заявку на возмещение в департамент сельского хозяйства в феврале 2016 года, через 4 месяца после своего образования», – цитирует «Новый Севастополь» Федосову.

Напомним, ранее заместитель председателя севастопольской КСП Наталья Середа сообщила о том, что строительство асфальто-смесительного завода, покупка спецтехники и выкуп земельных участков за счет средств дорожного фонда имеют признаки нецелевого использования. По данным Контрольно-счетной палаты, таким образом было потрачено 454,7 миллиона рублей. Отчет по проведенной проверке так же направили в прокуратуру.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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