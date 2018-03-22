В Севастополе встреча терапевта и пациента закончилась реанимацией

В Севастополе совершено нападение на терапевта городской больницы №4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неизвестный набросился на врача возле медучреждения и нанес несколько ударов ножом. Медработник госпитализирована в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело. «Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, совершившего данное деяние», – цитирует севастопольский новостной портал ForPost представителей городского МВД.

Как сообщают севастопольские СМИ, нападение может быть связано с профессиональной деятельностью женщины. Главврач горбольницы отказался от комментариев по данному инциденту.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 22.03.18

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