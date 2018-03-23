И хочется, и колется: ученые боятся официально работать в Крыму

Ученые из стран, которые до сих пор не признали российский статус Крыма, не допускают возможность своей работы на полуострове. При этом они испытывают огромный интерес к археологическим открытиям в республике, и вынуждены черпать информацию об этом из бесед и научных журналов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такую позицию своих коллег российские ученые объясняют недружественной политикой западных стран.

«В связи с особым отношением к Крыму со стороны стран Запада, создание международных проектов сильно затруднено. Разумеется, интерес огромный, и в неофициальных беседах на официальных встречах, специалисты по археологии интересуются всем, чем мы занимаемся. Естественно, мы их информируем», – рассказал руководитель группы подводной археологии Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев.

По словам заместителя директора по научной работе Черноморского центра подводных исследований Виктора Вахонеева, хотя иностранные ученые и игнорируют приглашения поработать в Крыму, связи с ними все равно не теряются.

«Научные контакты продолжаются с учеными всего мира. Конечно, они носят статус неофициальных. Даже на Санкт-Петербургском международном культурном форуме мы это почувствовали, к сожалению. Приглашали неоднократно принять участие в наших проектах, но ни один исследователь на официальном уровне пока не подтвердил своей готовности проводить подводные исследования в Крыму», – сообщил Вахонеев.

Заместитель руководителя центра рассказал, что в первую очередь приглашают ученых из причерноморских стран. Среди тех, кто приезжает, есть украинцы, но едут они как частники, испытывающие научный интерес, не представляя никаких организаций.

Также Вахонеев допустил возможность возобновления работы по созданию в Крыму подводного музея, где дайверы могли бы знакомиться с находками ученых. Эта работа была приостановлена с 2015 года – из-за юридических сложностей. Но ученые из Ростова-на-Дону подсказали крымчанам воспользоваться опытом Краснодарского края, где существует подобный небольшой частный музей.

«Возможно, что в ближайшем времени вернемся к идее реализации реального подводного музея. Насколько нам поведали коллеги из Центра подводных исследований РГО и Экспедиционного центра Минобороны, вроде бы такие же идеи есть и у министерства обороны», – рассказал Вахонеев.

Для дайверов могут сделать доступными и затонувшие в период войны судна, которые сейчас представляют угрозу из-за боеприпасов. Сейчас на некоторых из них специалисты проводят работы по обезвреживанию. По мнению Соловьева, уникальной площадкой для подводного археологического парка в Крыму может стать античное городище Акра.

По словам Вахонеева, Госкомитет по охране культурного наследия республики ведет серьезную разъяснительную работу, которая уже повлияла на ситуацию с «черной археологией» под водой в Крыму.

«Могу констатировать, что целенаправленного сбора с последующей продажей подводных предметов нет. У нас существуют некоторые одиночки, которые по своей неграмотности поднимают предметы, но это не систематично. Мы думаем, что в ближайшее время через просвещение мы все-таки донесем, что этого не нужно делать», – отметил замглавы центра, пояснив, что самостоятельные подъемы различных предметов со дна моря лишают ученых понимания ихисторической и культурной ценности.

При этом он сообщил, что в течение двух лет поток желающих сдать найденные на дне моря предметы резко увеличился. Среди находок, которые приносят в музеи – целые кувшины, амфоры, причем некоторые из них были найдены еще 20 лет назад.

Среди других проблем, встречающихся в работе ученых, Вахонеев назвал колоссальный кадровый голод по специалистам и нехватку хранилищ для археологических находок.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.03.18

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