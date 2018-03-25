Где же кружка? Украинцы тратят на алкоголь больше, чем на здоровье, отдых и одежду

В прошлом году жители Украины потратили на алкогольные напитки и табак 146 миллиардов гривен (315 млрд 530 млн рублей по текущему курсу).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это больше, чем расходы на здравоохранение, образование, предметы домашнего обихода, отдых и развлечения вместе взятые.

Впрочем, пока алкоголь все же уступает закуске. По данным Государственной службы статистики Украины, продукты питания – самая большая статья расходов граждан «Незалежной» – 42,1% от всех затрат. Остаться без крыши над головой украинцы тоже не готовы, поэтому второе место заняли коммунальные платежи.

Отметим, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый украинец ежегодно в среднем выпивает 17,4 литра различного алкоголя. По этому показателю в 2017-м году «Незалежная» заняла второе место в рейтинге самых пьющих стран, уступив лишь белорусам – 17,5 литров. За 4 года объем трат на горячительные напитки в стране увечился вдвое: в 2013-м сумма составляла 76 миллиардов, а страна занимала пятое место в мире в «рейтинге» ВОЗ.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения отмечают: на Украине очень слабо регулируется алкогольный рынок, поэтому увеличивается число страдающих алкоголизмом среди молодежи. Самыми популярными алкогольными напитками являются водка и пиво из-за своей относительной дешевизны. На третьем месте вино украинских производителей по аналогичной причине – оно доступнее европейской продукции.

Киев, Оксана Мурзина

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