Коза отпущения: на Савченко спишут все небоевые потери среди украинских карателей

Политологи Петра Порошенко нашли объяснение многочисленным смертельным инцидентам с перестрелками и поножовщиной среди военнослужащих так называемой АТО в Донбассе. По их мнению, виной всему не повальное пьянство и разложение в войсках, а действия неких диверсантов – сподвижников бывшего героя Украины, а ныне «предательницы и террористки» Надежды Савченко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», идею придать юридический статус новой конспирологической версии многочисленных небоевых потерь в украинской армии озвучил провластный политолог Владимир Цыбулько на круглом столе в Киеве.

«Хочу напомнить, что в последние два года, даже на Киевщине, и в целом по Украине, погибло несколько десятков воинов АТО, казалось бы, в бытовых ситуациях. Большинство из них – ножевые ранения. То есть террор развернут. И, по сути, часть политикума не углублялись в системный анализ этого террора из боязни усилить панические настроения. Поэтому сейчас, после сценария Савченко, возникает необходимость пересмотра функциональных обязательств спецслужб на подконтрольной территории Украины», – цитирует Цыбулько «ПолитНавигатор».

Ранее главный военный прокурор Украины причинами небоевых потерь в армии называл «халатное отношение к службе, болезни и злоупотребление алкоголем».

Напомним, накануне президент «Незалежной» заявил, что намерен «поставить памятник» украинским силовикам за «разоблачение Саакашвили и Савченко», которые, по уверению Порошенко, готовили «государственный переворот в интересах России».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.03.18

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