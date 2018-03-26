Крымчанин пытался провезти на полуостров опасное лекарство

Пограничники задержали жителя республики, пытавшегося провезти в Крым наркотики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 39-летнего жителя Джанкоя разоблачили в пункте пропуска «Армянск». Пограничников насторожило нервное поведение мужчины. В результате осмотра в кармане брюк, а также в вещах крымчанина было обнаружено 35 таблеток неизвестного наименования и одна ампула с димедролом. Мужчина сообщил, что таблетки предназначены для лечения туберкулеза, однако согласно заключению эксперта, в них содержалось 16 граммов наркотического средства метадон.

Дома у крымчанина было выявлено еще одно «лекарственное» средство – конопля. Мужчина выращивал в горшках более 20 саженцев.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Крымчанин находится под стражей, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Крыму

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 26.03.18

Украинцы готовы отказаться от демократии ради процветания. / В Крым собираются зайти крупные федеральные сети. / В Севастополе экскаватор рухнул в море (ФОТО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»