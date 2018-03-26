Ремонт «по-украински»: названа возможная причина крушения вертолета в Африке

По мнению экспертов, причиной крушения вертолета Ми-17-1В в Сенегале, мог стать некачественный ремонт.

Напомним, вертолет разбился в марте текущего года в области Фатик. На его борту находились 16 человек, шесть из них погибли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в холдинге «Вертолеты России», который производит Ми-17, сообщили, что ремонт воздушного производился в несертифицированной компании в украинском городе Конотоп.

«Обслуживание вертолета, потерпевшего крушение, велось в несертифицированной украинской компании, что делает возможным использование контрафактных запчастей и агрегатов, создающих серьезную угрозу безопасности полетов», – цитирует РИА «Новости» свой источник.

Известно, что РФ поставила в 2006-2007 годах Сенегалу вертолеты Ми-17-1В, Ми-24П и Ми-35П. Российская сторона проводила их обслуживание до 2008 года. Затем сервис вертолетов осуществлялся на Украине.

Дакар, Анастасия Зук

Дакар. Другие новости 26.03.18

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