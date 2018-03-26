Ялта возглавила список самых популярных городов для отдыха на майские праздники

Ялта и Севастополь попали в топ-10 популярных российских направлений для поездок на майские праздники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг составлен на основе данных бронирования отелей и апартаментов для проживания с 29 апреля по 10 мая. По данным сервиса Tvil.ru, среди курортов первое место досталось Ялте, на втором месте – Сочи, на третьем Санкт-Петербург, на четвертом Севастополь и замыкает пятерку лидеров Москва. Далее по списку расположились Кисловодск, Ярославль, Анапа, Екатеринбург и Калининград.

Отметим, в этом году число «ранних» бронирований отдыха в Крыму на майские праздники выросло на 15% по сравнению с прошлым годом. В среднем туристы приедут в Ялту на 9 ночей и потратят на проживание порядка 2,5 тысячи рублей в сутки. В Севастополе жилье бронируют на 6 ночей.

Среди экскурсионных направлений наиболее популярны Москва, Санкт-Петербург и Ярославль.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 26.03.18

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