Британский эксперт: Украина беспомощна, ей нужно смириться с потерей Крыма

Украина беспомощна в вопросе возврата Крыма – ей остается только смириться с потерей региона. Об этом заявил британский политолог, специалист по постсоветскому пространству Майкл Эмерсон.

Эксперт предполагает, что Украина могла бы попытаться напасть на Россию, чтобы отвоевать Крым, но возможность такого военного конфликта сомнительна.

«Поскольку ЕС и США в оперативном плане сейчас очень обеспокоены тем, что делать с Луганском и Донецком, с Крымом, кажется, все иначе. Проще говоря, видение такое: к сожалению, Крыма больше нет – точка. На Украине нет способов вернуть Крым, кроме войны, войны, которой не будет», – цитируют Эмерсона украинские СМИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», политолог также отметил и тупиковую ситуацию, сложившуюся с Донбассом из-за несогласованности представителей разных стран, демонстрирующих свою заинтересованность в решении проблемы.

«Вопрос в том, останется ли ситуация в этом тупике еще пять, десять, двадцать лет. Те, кто наблюдал за политической ситуацией на постсоветском пространстве последние 25 лет, знают, что так называемые замороженные конфликты могут длиться четверть века: это касается Нагорного Карабаха, Абхазии и Южной Осетии, Приднестровья. Поэтому вариант первый: Донбасс ждет то же самое. Это на самом деле не образно: достаточно, чтобы ситуация оставалась такой, как есть. Есть другой вариант, который я лично оцениваю как наименее невероятное развитие ситуации в Донбассе. Его можно назвать «приднистровизацией», – заявил Эмерсон, пояснив, что под этим сценарием подразумевает реальное прекращение огня.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 26.03.18

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