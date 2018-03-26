В Крыму оштрафовали добытчиков криптовалюты

Бывшие работники аппарата Совета министров Крыма отделались штрафом за майнинг биткоинов на работе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за использование государственной техники не по назначению, что следователи квалифицировали как «злоупотребление должностными полномочиями», экс-чиновники выплатят по 30 тысяч рублей каждый.

При этом «добыть» криптовалюты им удалось на куда меньшую сумму.

«При помощи электронного кошелька Webmoney они произвели конвертацию вычисленных с помощью ЭВМ аппарата Совета министров Крыма блоков криптовалюты в российские рубли на общую сумму более 15 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Крыму.

Кроме того, бывшим чиновникам пришлось еще и погасить ущерб, который они нанесли майнингом, из-за энергоемкости процесса.

«Согласно заключению специалистов объем электроэнергии, потребляемой ЭВМ аппарата Совета министров Крыма, которые были задействованы обвиняемыми в процессе вычисления криптовалюты, составил 11124 кВт, что привело к оплате за потребленную электроэнергию денежных средств на общую сумму более 57 тысяч рублей», – заявили в Следкоме.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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