В Крыму уволили первого заместителя председателя Госкомрегистра

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил первого заместителя председателя Госкомитета по государственной регистрации и кадастру Крыма Галину Бойко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий указ размещен на сайте правительства Крыма. В документе уточняется, что Бойко покинула занимаемую должность по соглашению сторон.

Отметим, чиновница возглавляла рабочую группу, которая была создана для решения проблем, связанных с процедурой изъятия земельных участков под автомобильные дороги Крыма.

Напомним, на данную должность Бойко была назначена 11 ноября 2014 года.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 26.03.18

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