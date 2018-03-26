Коня на скаку остановит: в Симферополе продавец магазина поймала и сдала в полицию воров

Продавец одного из продуктовых магазинов крымской столицы смогла обезвредить двух воров и передать их в руки полицейских.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, на днях двое местных жителей 25 и 27 лет после веселого вечера с распитием алкогольных напитков решили заглянуть в магазин за закуской.

Набрав продуктов на сумму более 2 тысяч рублей, молодые люди попытались покинуть торговую точку, не оплатив товар. Однако на пути воров встала продавец. Женщина нажала на кнопку вызова правоохранителей и удерживала незадачливых похитителей до приезда полиции. Каким образом торговому работнику это удалось, не уточняется.

В настоящее время в отношении симферопольцев возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до четырех лет.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 26.03.18

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