Квартиры в одной из новостроек Ялты продали несколько раз

Жильцы одной из новостроек Ялты рискуют потерять квартиры вместе с вложенными в них деньгами: около 40 квартир в ЖК «Горный» были проданы несколько раз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возводить дом начали еще при Украине. А продавать квартиры – в переходный период, когда на полуострове действовали и российское, и украинское законодательство.

Здание с самого начала возводилось с нарушениями: 6-этажный 39-квартирный дом проходил по документам как индивидуальное жилищное строительство. При Украине на это закрывали глаза, в российском правовом поле подобное невозможно. Поскольку над домом нависла угроза сноса, застройщик – гражданин Украины продал его вместе с землей другому гражданину Украины, а тот потребовал, чтобы жильцы освободили помещения, и начал продавать недвижимость по второму кругу: стоимость еще не распроданных квартир колеблется от 2 до 3,5 млн рублей.

Адвокаты владельца недвижимости встречаться с выселяемыми жильцами категорически отказываются.

Таких объектов в Крыму больше 20, пострадали несколько тысяч россиян, сообщает НТВ, отмечая, что для решения проблемы с застройщиками создана рабочая группа с участием правоохранительных органов. Но мошенники работают гораздо быстрее, чем чиновники.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 26.03.18

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