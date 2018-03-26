Ради «хайпа»: крымского журналиста обвинили в инсценировке покушения на себя

Руководитель крымского корпункта телеканала «НТВ» Олег Крючков уличил одного из авторов севастопольского издания «Примечания» в инсценировке нападения.

Напомним, издание сообщило о нападении на своего корреспондента Евгения Гайворонского в Ялте в начале февраля. По утверждению автора, нападавший – «неизвестный кавказской наружности» – нанес ему несколько ударов по голове и по спине, после чего, испугавшись прохожих, скрылся. В издании связали происшествие с угрозами от одного из застройщиков Большой Ялты. Нападение получило широкую огласку в СМИ, в том числе в антироссийских. Одному из них Гайворонский даже лично прокомментировал происшествие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на своей странице в Facebook Крючков написал, что решил разобраться в этой истории после того как Гайворонский обвинил его в «продажности» как представителя СМИ. Оскорбления коснулись и жены Крючкова – корреспондента крымского филиала «Комсомольской правды» Анастасии Медынцевой.

«Пикантности этой истории придавало покушение на «свободного журналиста» Гайворонского. Все, как мы любим: удар в спину, восточная внешность нападавшего, отсутствие свидетелей, сам написал репортаж с места. Связываться лично и пачкаться я не хотел. Решили дать оскорблениям в свой адрес и адрес жены официальный ход. Попросил председателя Союза журналистов Крыма Андрея Трофимова собрать большое жюри», – пояснил Крючков.

Он опубликовал на своей странице запись разговора с видеооператором, которому предлагали снять избиение Гайворонского на видео. Согласились с позицией Крючкова и в Союзе журналистов Крыма, предположив, что автор севастопольского издания получает выгоду из скандальной ситуации.

«Однозначно: поведение Гайворонского считаю недопустимым; «нападение» на него – постановочным и сфальсифицированным; выпады в ваш с Анастасией адрес – хамскими и оскорбительными. Большое жюри созвать мы можем, вот только смысл: сказать чудаку, что он чудак?....Не пиарьте этого гражданина, он на вас имя себе делает и узнаваемость!», – обратился к Крючкову председатель Союза журналистов Крыма Андрей Трофимов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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