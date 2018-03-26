Встать, суд идёт: Порошенко с подельниками получили «чёрную метку»

Народный уголовный трибунал по Украине выдвинул обвинения восьми представителям украинской власти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трибунал создан в Донецке для расследования преступлений украинской власти в Донбассе. Это будет полноценный судебный процесс в соответствии с международным законодательством: у подсудимых будет защита, решение и виновности будут выносить присяжные.

«Обвинения в данном уголовном деле выдвинуты против восьми человек – это президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, министр

обороны Степан Полторак, председатель ВР Андрей Парубий, бывший премьер Арсений Яценюк, – сообщила председатель трибунала Елена Шишкина. – Все фигуранты объединены общим преступным умыслом, в связи с чем на каждом судебном заседании будут рассматриваться деяния каждого подсудимого».

Решение трибунала ляжет в основу документов для остановки войны и восстановления нормальной жизни в Донбассе, подчеркнула Шишкина.

Донецк, Платон Ефимчук

Донецк. Другие новости 26.03.18

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