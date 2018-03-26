В Крыму главу администрации наказали за плохую работу с населением

Руководство администрации Зоркинского сельского поселения Нижнегорского района поплатилось за беспечное отношение к своим обязанностям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура усмотрела нарушения в работе главы администрации и ведущего специалиста по нормативно-правовым вопросам.

Ознакомившись с материалами надзорного ведомства, суд встал на сторону прокуратуры, признав чиновников виновными в нарушении правил работы с письмами граждан.

«Установлены факты нарушения администрацией Зоркинского сельского поселения порядка рассмотрения обращений граждан. Так, ответы заявителям предоставлялись с нарушением установленного срока и не по существу, то есть без разрешения поставленных заявителями вопросов», – пояснили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Как уточнили корреспонденту РИА «Новый День» в надзорном ведомстве, глава администрации получил штраф в 10 тысяч рублей по двум административным материалам. Специалиста оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Нижнегорский район, Леонид Маковецкий

Нижнегорский район. Другие новости 26.03.18

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