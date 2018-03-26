В Крыму оползень повредил южнобережную дорогу

Из-за оползня на ЮБК по одной из дорог будет ограничено движение грузовиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», временное ограничение для большегрузов вводится с 27 марта на дороге Пушкино – Запрудное – Краснокаменка.

Специалисты Службы автомобильных дорог республики зафиксировали на данной трассе множество продольных трещинах, край проезжей части просел более чем на полметра. «С целью обеспечения безопасности дорожного движения на всем протяжении дороги длиной 5 километров движение для большегрузов временно ограничат путем установки соответствующих дорожных знаков», – сообщили в пресс-службе Госкомитета дорожного хозяйства республики.

Возобновить движение планируется после полного устранения дефектов дорожного покрытия.

Алушта, Анастасия Зук

Алушта. Другие новости 26.03.18

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