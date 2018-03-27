Посольство РФ: Попытки Джонсона «прикрыть» исторический позор своей страны не повлияют на решимость Крыма быть русским

Вопрос: как вы прокомментируете свежие сравнения Бориса Джонсона между Россией и нацистской Германией?

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил британским СМИ, что воссоединение Крыма с РФ сравнимо с аннексией Адольфом Гитлером Судетской области Чехословакии в 1938 году. А на минувшей неделе на заседании парламентского комитета по иностранным делам провел параллели между готовящимся чемпионатом мира по футболу в России и Олимпийскими играми 1936 года в Берлине.

«К нашему глубокому сожалению, министр иностранных дел упустил еще одну возможность воздержаться от оскорблений. Как биограф Уинстона Черчилля, он, конечно, знает, какую позорную роль сыграло Соединенное Королевство в Судетском кризисе, – заявили в посольстве РФ в Великобритании. – Честно говоря, г-н Джонсон несколько запаздывает с попытками наверстать упущенное – это уже сделал сам Черчилль и отважные британские солдаты, которые сражались бок о бок с русскими против зла нацизма. Эта память дорога нашему народу, и оскорбительные высказывания этого не изменят.

Они также не повлияют на решимость народа Крыма быть русским и не компенсируют отсутствие каких-либо фактов в деле об отравлении в Солсбери».

Справка «Нового Дня»

29 сентября 1938 году премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, премьер-министр Франции Эдуард Даладье, канцлер Третьего рейха Адольф Гитлер и премьер-министр Италии Бенито Муссолини поставили свои подписи под соглашением, по которому Судетская область Чехословакии со всеми материальными ценностями была передана гитлеровской Германии.

В этом районе находилась значительная часть военной промышленности и защищавшая Чехословакию линия укреплений. Передача Судет Германии сделала Чехословакию беззащитной.

Гитлер готовил вторжение в Чехословакию с мая 1938 года, но опасался, что на ее защиту встанут СССР, Франция и Великобритания. Руководители двух последних надеялись договориться с Гитлером. СССР предлагал Франции оказать давление на Польшу и Румынию для того, чтобы они пропустили в Чехословакию Красную армию или хотя бы советскую авиацию, однако эти государства отказались, опасаясь, что СССР может использовать кризис для усиления своих позиций в Европе.

Чемберлен дважды пытался договориться с Гитлером о компромиссе, достаточно близком к германским условиям, но Гитлер выдвинул ультиматум и представил Чемберлену карту, согласно которой к Германии должны были отойти все территории, где компактно жили судетские немцы, даже если они были в меньшинстве. Причем чешское население должно было очистить их, оставив имущество.

Польша и Венгрия также предъявили территориальные претензии к Чехословакии, потребовав передать им Тешинскую область и часть Словакии, включая Закарпатье. СССР начала концентрировать войска против Польши, которая в предстоящем конфликте могла оказаться на стороне Германии.

Муссолини выступил в качестве «посредника» и предложил провести конференцию Германии, Италии, Великобритании и Франции по Чехословакии без ее участия. Это предложение было воспринято Чемберленом и Даладье как выход из положения. Великобритания и Франция обещали гарантировать новые границы Чехословакии, когда будут удовлетворены претензии также Венгрии и Польши.

Брошенная союзниками Чехословакия не решилась сопротивляться немецкой военной мощи и капитулировала. СССР оказался во внешнеполитической изоляции.

В марте 1939 года Германия нарушила соглашения и захватила Чехию.

Лондон, Артем Рокотов

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