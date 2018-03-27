Жители Крыма исправнее всех платят по кредитам, но быстрее других копят задолженность

Севастопольцы и крымчане оказались самыми дисциплинированными в России плательщиками по кредитам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у жителей Крымского полуострова и Ненецкого автономного округа наименьшее количество просроченных займов. Об этом свидетельствуют статистика «РИА Рейтинг», подготовленная по данным Центробанка РФ и Росстата.

Однако эксперты уверены – дело не столько в дисциплинированности, сколько во времени.

«Объяснение лидерства регионов Крымского полуострова достаточно простое. В Республике Крым и Севастополе российские банки стали выдавать кредиты совсем недавно по сравнению с другими регионами, поэтому заемщики еще фактически не успели сформировать просроченную задолженность», – утверждают эксперты издания.

Так, в 2017 году Крым стал регионом, где наблюдался наибольший рост доли просрочки. В целом же ситуацию с ухудшением платежной дисциплины специалисты отметили в 10 регионах России.

«При схожих очень высоких темпах роста задолженности и примерно одинаковом уровне кредитной нагрузки в двух регионах Крымского полуострова динамика просрочки была различной. Если в Севастополе и без того низкая доля просроченной задолженности снизилась на приличные 0,5 процентного пункта, то в Республике Крым было рекордное для 2017 года увеличение доли просрочки серди всех регионов России», – сообщили эксперты.

Самая высокая доля просроченной задолженности – 23,9%, у жителей Ингушетии. Среди других регионов, где доля задолженности превышает 9% – Карачаево-Черкесия, Бурятия, Адыгея, Омская область, Кабардино-Балкария, Кемеровская область, Ставропольский и Краснодарский края.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.03.18

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