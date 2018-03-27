На Украине заявили о глобальном плане госпереворота

На Украине подготовлен глобальный план по свержению конституционного строя. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам Луценко, акции протеста, организованные партией «Движение новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, являлись частью плана по дестабилизации ситуации в государстве. А народный депутат Надежда Савченко и руководитель ОО «Офицерский корпус» Владимир Рубан в рамках этого же плана пытались организовать переворот. «Они (Саакашвили, Савченко и Рубан – прим. НД) не могли действовать отдельно от какого-то более глобального плана», – заявил Луценко. «То, что есть какой-то глобальный план по смещению конституционного строя в Украине, я уверен. И мы ищем этот мозговой центр», – подчеркнул Луценко, добавив, что в настоящее время Генпрокуратура «Незалежной» проверяет возможную причастность к деятельности Рубана и Савченко лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука.

В лучших украинских традициях во всех событиях нашли российский след: Луценко убежден, что после теракта в Киеве, который якобы готовила Савченко, в украинскую столицу вошли ь бы российские войска.

Как сообщал «Новый День», Надежду Савченко задержали на прошлой неделе прямо в зале заседаний Верховной рады. Депутаты проголосовали за лишение бывшей летчицы депутатской неприкосновенности и привлечение ее к уголовной ответственности. Савченко обвиняют в подготовке терактов и госпереворота. Позже президент страны Петр Порошенко заявил, что готов «поставить памятник» украинским силовикам за «разоблачение Саакашвили и Савченко», которые, по его уверению, готовили «государственный переворот в интересах России».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 27.03.18

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