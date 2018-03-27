В Крыму деятельность управляющих компаний берут на особый контроль

В Крыму создадут рабочую группу, которая проверит работу управляющих компаний. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Аксенов раскритиковал деятельность управляющих компаний. По его словам, на сегодняшний день механизма контроля их работы в республике нет: со стороны компаний озвучена «масса глупых требований», при этом они не спешат предоставлять какую-либо отчетность жителям многоквартирных домов.

В ближайшее время рабочая группа, в состав которой войдут председатели многоквартирных домов, а также специалисты крымской прокуратуры, займется проработкой вопросов, чтобы вывести деятельность управляющих компаний в прозрачную плоскость. Представители группы будут собираться ежемесячно.

Отметим, в 2017 году от крымчан в органы контроля на работу управляющих компаний поступило 8 тысяч жалоб, что на 30% больше, чем в предыдущем году.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.03.18

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