После трагедии: в Симферополе заменят более 2 тысяч лифтов

В Симферополе в течение 2 лет заменят 2 тысячи 100 лифтов.

Как сообщал «Новый День», 2 марта в доме № 81 на улице Балаклавская поломка лифта привела к гибели женщины и ее 6-месячного ребенка. Возбуждено уголовное дело. Чиновники решили выделить семье из бюджета города 200 тысяч рублей. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, республиканские власти рассматривают варианты оказания помощи семье погибших, так как 200 тысяч – это недостаточная компенсация. Он рассказал, что вдовец попросил у чиновников выделить земельный участок, так как не может оставаться в доме, в котором произошла трагедия. «Пока решения нет, но мы будем помогать, в беде не оставим», – подчеркнул Аксенов.

Он заявил, что в следующем году в РК начнет работать программа, в рамках которой из республиканского бюджета будут выделены средства на замену лифтов, а также ремонт клубов и амбулаторий.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.03.18

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