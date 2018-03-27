Здание крымского филиала Нацбанка Украины передали Центробанку РФ

Власти Крыма передали здание филиала Национального банка Украины, расположенное на одной из центральных улиц Симферополя, в собственность Центрального банка России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее решение было принято сегодня на заседании Совета министров Крыма. Здание передается на безвозмездной основе из республиканской в федеральную собственность. Помимо помещений Центробанку достанется и движимое имущество: мебель, сейфы и прочее.

Новый владелец отремонтирует за свой счет здание и оснастит его в соответствии с требованиями, действующими в РФ. Отметим, передаваемое здание является памятником архитектуры, оно было построено в начале прошлого века.

Симферополь, Анастасия Зук

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