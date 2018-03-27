Судак возглавил рейтинг малых городов, популярных для отдыха в начале мая

Майские праздники большинство россиян предпочитают провести в небольшом морском городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Судак возглавил список малых российских городов, наиболее востребованных в начале мая.

При этом, по данным российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, отдых в Судаке стал самым бюджетным (в среднем 1300 рублей в сутки) и самым продолжительным (12 дней).

Майские праздники, например, в Суздале обойдутся более чем в два раза дороже – 3300 рублей за сутки с человека (бронируют на 4 суток), в карельском Олонце туристы потратят почти в 3 раза больше – 3800 рублей (3 суток). В Осташкове гости готовы задержаться на 2,5 дня и заплатить по 4,5 тысячи за жилье в сутки, в вологодском городе Кириллове, замыкающем рейтинг, туристы проведут в среднем всего 2 дня, а за каждые сутки заплатят по 4 тысячи рублей.

Рейтинг составлен по результатам анализа раннего бронирования на период с 29 апреля по 10 мая.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Судака, к началу мая для туристов готовят специальные развлекательные программы. Подробностей администрация пока не раскрывает.

«Из традиционных мероприятий, конечно, День Победы. В 2017-м году в шествии Бессмертного полка принял участие практически каждый второй горожанин. Думаю, что в этом году будет еще больше участников памятного марша, потому что с каждым разом количество участников увеличивается. Это особая атмосфера, думаю, это стоит увидеть и почувствовать», – сообщил представитель горадминистрации.

Кроме того, в мэрии отметили, что к началу мая будут готовы большинство пляжей. «Температура морской воды к этому времени обычно достигает 12 градусов, так что может кто-то и рискнет искупаться. Совершенно точно в майские праздники уже вовсю будут курсировать прогулочные катера: в этот период в море достаточно часто можно увидеть дельфинов», – поделились в администрации Судака.

Судак, Галия Шакирова

Судак. Другие новости 27.03.18

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