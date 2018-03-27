Крымским мусульманам подсовывали обычное мясо под видом халяль

Мусульманам Крыма продавали обычное мясо под видом халяльной продукции. Об обмане верующих заявили в Духовном управлении мусульман Крыма.

«Обман стал явным, когда в одном из супермаркетов в отделе с халяльной продукцией сотрудник ДУМ Крыма потребовал у реализаторов сертификат «халяль», которого у них не оказалось. Вызванный по телефону владелец отдела предъявил фиктивную копию сертификата, якобы выданного муфтиятом Республики Адыгея. Без печати духовного учреждения и без указания имени и фамилии предпринимателя, кому был выдан сертификат», – рассказали в пресс-службе ДУМ Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разбирательства помогли установить предпринимателя, который занимался поставками мяса для «халяльного» отдела. По информации ДУМК, он пробовал получить сертификат в муфтияте Крыма, но ему это не удалось.

«Обманным путем, пытаясь выдать чужую ферму за свою и заброшенный склад за будущую бойню, предприниматель ввел в заблуждение ДУМ Крыма. Однако сотрудникам отдела сертификации и стандартизации продукции «халяль» удалось в кратчайшие сроки выявить обман. Но это не остановило предпринимателя, он продолжил свою деятельность», – сообщили в пресс-службе ДУМК.

В связи с выявленным обманом, в Духовном управлении мусульман призвали всех верующих быть внимательными и всегда требовать у продавцов сертификаты на халяльную продукцию, которые в Крыму выдает только ДУМК.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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