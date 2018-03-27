Технику армии Украины распродают массово и через Интернет

В Житомирской области пытались продать почти 200 единиц украденной военной спецтехники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинец размещал объявления о продаже техники в Интернете. Среди реализуемых товаров: БТР, БМП, ЗИЛы, «Урал», ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и техника, предназначенная для транспортировки людей по суше и на воде. Кроме того, полицейские изъяли у «бизнесмена» значительное количество комплектующих к продаваемым военным машинам.

Полиция устанавливает, находится обнаруженная техника на учете в воинских частях. В отношении продавца возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины.

Житомир, Анастасия Зук

Житомир. Другие новости 27.03.18

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