В Орлином объявлена война государству с подачи украинских «латифундистов»

Противники наведения порядка в земельном вопросе в Орлиновском округе Севастополя развязали юридическую и информационную войну против местной власти.

В муниципалитете рассказали, что «распил» и притязания ряда лиц на земельные участки в Байдарской долине, махинации с которыми активно проворачивались в Севастополе во время руководства Сергея Куницына, срывают планы по развитию округа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти вынуждены возвращать разбазаренные земли и госимущество Орлиного через суды, так как свободных площадок под строительство важных объектов в муниципалитете сейчас не найти.

«В течение 2016-2017 годов мы не могли сформировать земельные участки под социальные объекты, к примеру, для строительства учебно-воспитательных комплексов – детсадов. Найти 80 соток свободной земли практически невозможно. Поэтому на сегодняшний день наши земельные специалисты формируют участки на неудобьях, которые при Украине никому были не нужны и требуют дополнительного капиталовложения, то есть практически увеличивают в 2-3 раза затраты на строительство. Если изначально строительство того же УВК стоит 150 миллионов рублей, то в итоге он обойдется в 300 миллионов рублей», – рассказал РИА «Новый День» глава администрации Орлиновского муниципального округа Александр Богуш.

Слова Богуша подтверждает и его заместитель Сергей Брылев, утверждающий: если по территории Орлиного проедет обычный обыватель, то он увидит множество свободных земельных участков. Однако кадастровая карта покажет все в точности наоборот, указав границы большого количества наделов.

Среди запланированных под строительство в Орлином есть ряд объектов, которые проходят по линии ФЦП. Реализацию этих проектов нужно было начать еще в 2017 году. Однако определять земельные участки под объекты начали только в 2018. Как уточнил глава администрации, некоторые из свободных участков все еще находятся под вопросом из-за паводков и возможной угрозы подтоплений. Ситуацию с увеличением стоимости проектов Богуш описал как «государство попадает на деньги». Чтобы избежать радикальной нагрузки на бюджет, чиновники решили начать инвентаризацию имущества, среди которого, помимо прочего, гидротехнические сооружения. Есть заинтересовать инвесторов использовать их средства для решения социальных задач.

Кроме того, местные власти договорились с государством о выделении участка для строительства кадетского корпуса в Байдарской долине. Также планируется, что в Орлином появится центр для одаренных детей. В него будут набирать воспитанников и из числа детей местных жителей.

Но все эти планы встретили ожесточенное сопротивление.

«Дамбы за 20 с лишним лет никто не делал, только грабили. Разграбили все насосные станции, поливную систему, оросительную. И никому ничего не надо было – только продать и заработать деньги. Когда же муниципалитет начал инвентаризировать имущество, нашлись личности, которые начали предъявлять свои права на них», – посетовал Богуш.

Он подчеркнул, что объекты изымаются в пользу города, и только потом правительство передает их в собственность муниципалитета. Таким образом центральные власти дают толчок для развития Орлиному, в надежде, что найдутся инвесторы, которые получив гарантии безопасности своей работы, выделят средства. При этом на каждый из объектов муниципалитет до передачи готовит обоснование. В случае с гидротехническими сооружениями – проблемы с водой. По словам Брылева, на территории муниципалитета есть несколько территорий без водоснабжения, куда вода подвозится. Среди таких – Варнаутская долина.

«Одна из задач – в максимально короткий срок обеспечить там водоснабжение. У нас есть несколько способов. Один из них – вести туда отвод от основной магистрали. Но есть еще альтернативный вариант. В муниципальной собственности есть артезианские скважины, которые находятся в очень плачевном состоянии. В свое время они полностью снабжали Форос, сейчас такой необходимости нет. Но мы могли бы использовать их как дополнительный источник для этой территории. Более того, есть инвесторы, которым нужны гарантии», – пояснил Брылев.

Права на гидротехнические сооружения, которые власти хотят отдать инвесторам, предъявляет КСП «Красный Октябрь», позиционирующее себя преемником советского совхоза «Красный Октябрь» и, по сути, градообразующим предприятием. В 2008 году «Красный Октябрь» выделил из своего земельного фонда 1421 га обслуживающему кооперативу «Жилищно-строительное сообщество индивидуальных застройщиков «Уркуста». При этом «Уркуста» была зарегистрирована позже, чем произошла передача земельных участков. В результате аферы назначение земли было изменено с сельскохозяйственной под застройку. Участки были внесены в уставные фонды иностранных акционерных компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и на Кипре. После ухода Куницына с поста главы Севастополя в ситуации начали разбираться сотрудники СБУ. Исполнителей схемы арестовали, но после воссоединения Крыма с Россией, их уголовное дело довести до конца так и не смогли. Тем не менее, как утверждает Брылев, в разбирательствах суды встают на сторону правительства Севастополя.

«Департамент земельных и имущественных отношений выиграл суды у «Красного Октября» и добился аннулирования государственных актов на землю. Большое количество земель – территория, которая фактически подлежит распаеванию: государство сформировало запас, чтобы не пострадали люди, которые не успели оформить землю», – поясняет замглавы администрации, добавляя, что с добросовестными приобретателями земли работают специально нанятые на работу кадастровые инженеры.

Между тем, исполнительная власть в своем желании отдать возвращенные объекты инвесторам находит поддержку далеко не у всех народных избранников. Официальное согласие которых предусмотрено законодательством.

«Самое противное в этой ситуации, что наши депутаты, то ли недопонимают нашей концепции развития, то ли идут на поводу у некоторых лиц», – возмутился Богуш. Как пояснил глава администрации, в его представлении широкое финансирование из федерального бюджета нужно региону, чтобы получить возможность «встать на ноги», и дальше уже пытаться вести более самостоятельную экономическую жизнь.

По информации местного руководства, наибольшее сопротивление в процессе по возвращению собственности оказывают граждане, имеющие связи с Украиной. «Собственники» из других стран заняли более выжидающую позицию. Наблюдатели предполагают, что активность связанных с Киевом лиц может объясняться тем, что ранее они «продали» свои права на участки третьим лицам, которые, узнав о планах муниципалитета, начали требовать от своих «продавцов» урегулировать ситуацию либо вернуть деньги.

По оценке экспертов, общая стоимость неофициально проданных участков исчисляется миллионами долларов.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 27.03.18

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