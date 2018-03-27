Порошенко не удалось сделать украинцев бесчеловечными – киевляне несут цветы к посольству РФ

Украинские деятели решили воспользоваться трагедией в Кемерово для собственной раскрутки: обвинили россиян в бесчеловечности. Подобные публикации тут же нашли поддержку у злорадствующих жителей Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одним из таких авторов стал заместитель гендиректора телеканала «ATR» Айдер Муждабаев. На своей странице в Facebook он разместил пост, в котором, попытавшись в очередной раз раздуть миф о репрессиях, которым якобы подвергается крымско-татарский народ в Крыму, назвал россиян «бессердечными нелюдями» и заявил, что ему ни капли не жалко ни погибших детей, ни их родителей, потому что никто из них не думает о крымских татарах.

Еще один украинский деятель, решивший получить «хайп» на трагедии в Кемерово, – пранкер Евгений Вольнов. Он не только распространил недостоверную информации о количестве погибших в торговом центре «Зимняя вишня», завысив ее в несколько раз, но и, по сути, мешал работе людей, связанных с устранением последствий ЧП, устроив циничные розыгрыши. В одном из роликов, опубликованных на в Youtube, он по телефону представляется влиятельным чиновников и требует, чтобы убрали цветы и детские игрушки, принесенные к месту трагедии.

Однако бесчеловечность оказалась чертой далеко не всех жителей «Незалежной». Так, киевляне уже больше суток приносят к посольству России цветы и детские игрушки, выражают свои соболезнования, выставляют иконы и зажигают свечи. Как сообщают украинские СМИ, жители Киева приходят к посольству целыми семьями.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 27.03.18

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