Сирия и Крым наметили сферы сотрудничества

Представители Сирии предложили членам российской делегации, посетившим с рабочим визитом Дамаск, наладить морское сообщение и экономические связи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», так, в апреле на IV Ялтинском международном экономическом форуме стороны планирует подписать соглашение о подготовке прямого морского сообщения между Крымом и Сирией.

Кроме того, на полуострове предлагается создать хаб для поставок российского зерна. «Руководитель сельскохозяйственной палаты Сирии предложил нам создать хаб в Крыму, для того чтобы расширить поставки и увеличить оборот между Россией и Сирией. Сегодня есть ряд кораблей, которые работают как челноки, но их явно недостаточно для потребностей Сирии», – цитирует РИА «Новости» сопредседателя Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и оргкомитета Ялтинского международного экономического форума Андрея Назарова. Помимо зерна Дамаск хотел бы получать из РФ фармацевтическую продукцию. Кроме того благодаря появлению хаба будут организованы поставки сирийских сельскохозяйственных товаров в Россию.

Назаров подчеркнул, что между сторонами достигнута предварительная договоренность о создании совместного российско-сирийского предприятия, а данный проект также будет представлен на Ялтинском форуме.

В свою очередь постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что крымчане смогут помочь Сирии в восстановлении инфраструктуры. По его словам, в республике есть для этого предприятия, которые производят железнодорожное оборудование, а также дорожно-строительные организации, задействованные в строительстве трассы «Таврида», нарабатывают серьезный опыт и смогут заниматься восстановлением дорог в Сирии.

Мурадов уверен, что сирийским партнерам будут интересны и наработки Крыма в сфере добычи полезных ископаемых, помимо этого крымские заводы могут выполнять сирийские заказы по строительству судов.

«Сотрудничество с Сирией крайне перспективное и долгосрочное. На предстоящем Ялтинском экономическом форуме и в последующей работе мы должны детально обсудить все эти направления, а где есть возможность – заключить меморандумы о намерениях и продвигаться этим путем», – резюмировал Мурадов. Отметим, в состав сирийской делегации, которая посетит IV Ялтинский международный экономический форум войдут около 100 человек. Среди них бизнесмены, политики и чиновники. Форум пройдет в Ялте с 19 по 21 апреля.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 27.03.18

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