В Крым приехали подростки из Германии

В Крым прибыли школьники из Германии. Они примут участие в Днях российско-немецкой детской народной дипломатии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , визит организован в рамках проекта «Академия детской народной дипломатии», цель которого – развитие межкультурной коммуникации и укреплению мира. Проект реализуется с осени 2016 года.

17 немецких школьников в течение недели познакомятся с жизнью своих сверстников в Ялте, посетят главные достопримечательности Южного берега Крыма, побывают в МДЦ «Артек» и Севастополе, а также примут участие в обсуждении роли немцев в развитии Крыма. Кроме того, для немецких гостей подготовлен мастер-класс «Национальные блюда народов Крыма».

В рамках проекта планируется подписание соглашений о сотрудничестве между общественными организациями Ялты и Германии, а также учебными заведениями.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 28.03.18

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