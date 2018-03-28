В Крыму нашли старинный клад – в неожиданном месте

В Крыму обнаружили старинный клад. Нашли его у крымчанина дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пограничники наведались с обыском к жителю Армянска, в последнее время обитавшему в Джанкое. В итоге у него выявлены более 400 предметов старины, среди которых металлический нож, штык-нож, сабля, ударник, металлические наконечники, затворы, наконечники от стрел, монеты и пуговицы.

«Все изъятые находки направлены в Центральный музей Тавриды для проведения культурной и исторической оценки», – сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

В настоящее время решается вопрос о привлечении владельца указанных предметов к уголовной ответственности по статье «Уклонение исполнителя земляных, строительных, археологических полевых работ от обязательной передачи государству предметов, имеющих особую культурную ценность».

Джанкой, Анастасия Зук

Джанкой. Другие новости 28.03.18

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