В Крыму нашли старинный клад – в неожиданном месте

В Крыму обнаружили старинный клад. Нашли его у крымчанина дома.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», пограничники наведались с обыском к жителю Армянска, в последнее время обитавшему в Джанкое. В итоге у него выявлены более 400 предметов старины, среди которых металлический нож, штык-нож, сабля, ударник, металлические наконечники, затворы, наконечники от стрел, монеты и пуговицы.
«Все изъятые находки направлены в Центральный музей Тавриды для проведения культурной и исторической оценки», – сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.
В настоящее время решается вопрос о привлечении владельца указанных предметов к уголовной ответственности по статье «Уклонение исполнителя земляных, строительных, археологических полевых работ от обязательной передачи государству предметов, имеющих особую культурную ценность».
Джанкой, Анастасия Зук
Джанкой. Другие новости 28.03.18
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