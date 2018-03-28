Из тюрьмы в тюрьму: мошенник обобрал крымчанок, находясь в колонии

Феодосийский мошенник умудрился обмануть двух местных пенсионерок, находясь в тюрьме Краснодарского края.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, преступления были совершены еще в 2016-м году. В это время 44-летний крымчанин, неоднократно имевший проблемы с законом, отбывал очередной срок. Это не столь отдаленных не помешало ему воспользоваться доверчивостью пожилых женщин.

Первой пострадавшей стала 80-летняя жительница Коктебеля. Мошенник позвонил ей на мобильный телефон, представился соседом и попросил в долг крупную сумму, которые пенсионерка перевела на указанные им реквизиты банковской карты. Мнимый сосед пообещал вернуть долг в короткие сроки, но обещание не выполнил. Пожилая женщина рассказала обо всем своему сыну, который и выяснил у настоящих соседей, что никаких денег они не занимали.

60-летней феодосийке крымчанин позвонил под видом сына и попросил перевести ему на карту 10 тысяч рублей. Только спустя несколько дней женщина узнала, что стала жертвой телефонного мошенничества.

В ходе расследования выяснилось, что полученные обманным путем деньги поступали в банковскую карту супруги мошенника. Освободившись из мест лишения свободы месяц назад, крымчанин сразу же стал фигурантом нового уголовного дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Несмотря на явку с повинной, свой 50-летний юбилей он может встретить за решеткой.

Феодосия, Оксана Мурзина

Феодосия. Другие новости 28.03.18

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