В Севастополе автолюбители должны быть экстрасенсами (ФОТО)

Жительницу Севастополя хотели оштрафовать за пересечение сплошной полосы, которой не было видно на дороге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщине пришло уведомление о нарушении, зафиксированное стационарной камерой на дороге. Она попыталась обжаловать штраф. «Суть данного правонарушения заключалось в том, что водитель автомобиля ДЭУ, якобы, пересек сплошную линию разметки, за что предусмотрен штраф 5 тысяч рублей. Но проблема заключалась в том, что при всем своем желании водитель не мог видеть разметку, так как она находилась под толстым слоем противогололедной смеси», – сообщил председатель общественной организации «Дорожный контроль Севастополь» Максим Мишин.

Фото РОО «Дорожный контроль Севастополь»

Он отметил, что общественники подали жалобу в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП), после чего водитель освобожден от административной ответственности. Между тем, Мишин подчеркивает, что ЦАФАП должен был автоматически отменить нарушение, а ГИБДД Севастополя было обязано выдавать предписание на устранение загрязнения дорожного полотна.

«Водитель обязан соблюдать ПДД, которые не требуют от него экстрасенсорных навыков распознавания разметки под антигололедной смесью, которая опять же должна быть убрана в определенные для этого сроки», – заявил общественник и добавил, что на сегодняшний день ЦАФАП действует по принципу: привлечем всех, кто не будет оспаривать штрафы.

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