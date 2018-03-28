К апрелю распогодится: на Пасху в Крыму будет 25°С тепла

В Крым идет долгожданное тепло.

Как рассказала РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая, уже в первый день апреля воздух на полуострове прогреется до +15°С… +20°С. 2 апреля будет попрохладнее +10°С… +15°С. Всю следующую неделю температура будет держаться в этих пределах.

«В пасхальные выходные в Крыму будет тепло +15°С… +20°С, а 6 апреля даже жарко – до 25°С тепла. При этом кратковременные дожди ожидаются только 1-го и 2-го числа в связи с прохождением зонального атмосферного фронта. В остальные дни – без осадков», – рассказала синоптик, добавив, что сильных ветров тоже не прогнозируется.

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