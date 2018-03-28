Легко отделалась: крымчанке, до полусмерти избившей 9-месячную дочь, вынесли приговор

24-летняя жительница Севастополя признана виновной в жестоком избиении собственной малолетней дочери (пункт «б, з» часть 2 статья 111 Уголовного кодекса РФ).

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома по Севастополю, в ноябре 2016-го года после ссоры с мужем горожанка решила выместить злость на 9-месячной девочке. Женщина била ребенка руками и ногами, а также твердым предметом, в том числе по голове.

Разъяренной матери этого показалось мало, и она прижгла ножку девочки сигаретой. Малышку с тяжелыми травмами доставили в городскую клиническую больницу №5. Ребенка удалось спасти, но девочка проходила длительное лечение в стационаре. После возращения из лечебного учреждения ее отправили в городской Доме ребёнка. О месте пребывания ребенка в настоящее время не сообщается.

По решению суда жестокая мать приговорена к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Отметим, что максимальное наказание по данной статье – 10 лет тюремного срока.

Севастополь, Оксана Мурзина

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