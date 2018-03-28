В Черногории намерены признать российский Крым

Депутаты парламента Черногории требуют отменить антироссийские санкции, введенные из-за воссоединения Крыма с РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам лидера оппозиционной партии «Демократический фронт» Милана Кнежевича, ограничения, введенные против России, противоречат интересам большинства граждан Черногории, а также наносят значительный ущерб экономике страны.

«Демократический фронт», который, мы надеемся, будет иметь доминирующее большинство в новом правительстве, отменит решение о санкциях против РФ в связи с присоединением Крыма и поддержит территориальную целостность не только России, но и Сербии (отменить акт о признании независимости Косово со стороны Подгорицы от 2008 года)»,– цитируют «Известия» Кнежевича.

Он напомнил, что русские и сербы всегда были самыми многочисленными туристами в Черногории. «Несмотря на институциональную русофобию, простые граждане Черногории принимают русских туристов как представителей братского народа. Поэтому симпатию к русским очень сложно искоренить в нашем обществе», – отметил Кнежевич.

Между тем, по мнению депутата, не исключено, что Россию попытаются обвинить во «вмешательстве» в черногорские выборы, которые состоятся в апреле: «Уже есть заявления некоторых американских государственных аналитиков, которые получают гонорары от черногорских властей, что Россия якобы будет вмешиваться и в эти президентские выборы. Это хорошо демонстрирует уровень антироссийских настроений в госструктурах Черногории, а также подготовку алиби на случай провала на выборах. При этом единственные, кто когда-либо вмешивался в избирательные процессы в Черногории, – структуры НАТО, в которых особую роль играют Соединенное Королевство и посол США в Подгорице», – заявил Кнежевич.

Напомним, ряд европейских стран признали, что санкции бьют не только по РФ, но и по тем, кто их продлевает. Эксперты отмечают, что международной изоляции России не будет, а про Крым скоро все забудут.

Подгорица, Анастасия Зук

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