«Было землетрясение»: под Симферополем разрушилась новая объездная дорога

В Симферопольском районе обрушилась недавно построенная объездная дорога.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером в районе села Мазанка. В настоящее время специалисты компетентных служб выясняют причины разрушений, ведутся восстановительные работы.

Тем временем автолюбители выдвигают свои версии случившегося в соцсетях. Одни отмечают, что всему виной несоблюдение технологий: «Глины накидали, прикатали, пленочку постелили, сверху щебня прикатали и готово». «Асфальт закатывают на голую землю, вот он и поплыл». Другие требуют наказать подрядчика, выполнявшего работу. А некоторые даже призывают не обвинять дорожников: «В этом месте было землетрясение, подземные толчки 7 баллов».

Дорожное полотно обещают отремонтировать уже на этой неделе.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 28.03.18

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