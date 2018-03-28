Бахчисарайский хакер атаковал правительство Мордовии

В Крыму вынесли приговор хакеру, атаковавшему правительственные сайты республики Мордовия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 38-летний житель Бахчисарайского района пытался взломать правительственные ресурсы, чтобы получить доступ к базам данных. Хакера вычислили сотрудники крымского ФСБ. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

Обвиняемый полностью признал свою вину. Бахчисарайский районный суд назначил злоумышленнику наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, сообщили в пресс-службе ФСБ Крыма.

Бахчисарай, Анастасия Зук

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