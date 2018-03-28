Семьи крымских школьников штрафуют в судах за шпаргалки на ЕГЭ

В Крыму семьям 18 школьников пришлось платить штрафы за то, что ученики использовали мобильные телефоны или шпаргалки во время государственной итоговой аттестации (ГИА).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на них были составлены протоколы, решения о штрафах принималось в судах.

По словам начальника управления по надзору и контролю в сфере образования крымского Минобраза Валентины Бойко, использование мобильных телефонов или шпаргалок считается административным правонарушением. Штраф за нарушение – от 3 до 5 тысяч рублей.

«Мы об этом говорим, предупреждаем родителей. Стараемся делать так, чтобы у нас было как можно меньше таких нарушений», – сообщила Бойко.

По информации директора крымского Центра оценки и мониторинга качества образования Ольги Троян, в 2018 году на итоговые экзамены в форме тестирования зарегистрировалось более 29 тысяч 9-классников и 11-классников. «Это на три тысячи превышает объемы государственной итоговой аттестации прошлого года. Население Крыма растет, количество детей увеличивается. По тем объемам, с которыми мы работаем при проведении государственной итоговой аттестации, мы сопоставимы с более крупными по территории субъектами России», – рассказала Троян.

Директор Центра оценки и мониторинга качества образования утверждает, что ЕГЭ как форма аттестации набирает все большую популярность среди школьников Крыма. По ее данным, если в прошлом году эту форму экзамена выбрали 62% выпускников, то в этом году зарегистрировались уже 74%. Также Троян рассказала о нововведениях, связанных со сдачей экзамена.

«Единый государственный экзамен мы вместе со всей Россией в этом году будем проводить во всех пунктах по новым технологиям. Технология печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях будет позволять распечатывать экзаменационные материалы прямо в присутствии участников в той аудитории, в которой они будут сдавать экзамен», – пояснила Троян.

Второе новшество заключается в сканировании экзаменационных материалов сразу после окончания экзамена и их оперативной отправки в региональный центр обработки информации. По утверждению директора Центра оценки и мониторинга качества образования, сочетание этих нововведений позволит исключить утечку материалов и влияние человеческого фактора, тем самым обезопасив аттестацию от вмешательства в процесс.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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