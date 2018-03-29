Антифейк: крымской молодежи поручат наполнять Интернет правильной информацией

Крымские чиновники хотят привлечь молодежь для борьбы с «фейками» о жизни республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве образования, науки и молодежи Крыма считают эту работу одной из главных задач, которая стоит перед ведомством.

«Учитывая то, что сейчас происходит в информационном поле – я думаю, что это видит не только молодежь, но и старшее поколение – огромное количество «фейковых» новостей, отсутствие позитивного контента. Одно из наиболее перспективных направлений – это вовлечение молодежи в медиа-пространство. Нам уже удалось создать базис, мы будем дальше это развивать», – сказал заместитель министра образования, науки и молодежи республики Константин Аликин, докладывая на заседании профильного комитета Госсовета о реализации молодежной политики.

Аликин положительно отозвался о скорости потребления информации молодыми людьми, подчеркнув, что не видит «ничего плохого и зазорного», в том, что молодежь сейчас «вся сидит в Интернете».

«Не только органы власти должны размещать информацию. Важно, чтобы сама молодежь размещала в Интернете ту информацию, которую мы считаем позитивной, правильной: о достижениях и успехах республики и страны, наших лидерах. Поэтому данное направление мы считаем наиболее важным, формируем, если можно так сказать, «медиа-гвардию», – заявил Аликин.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 29.03.18

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