Потенциально опасна: Минобразу Крыма посоветовали обратить внимание на неодаренную молодежь

Министерству образования Крыма необходимо расширить работу с молодежью, не делая акцент только на лидерах и одаренных молодых людях. Об этом заявил председатель комитета Госсовета республики по образованию, науке, молодежной политики и спорту Владимир Бобков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», он подверг критике доклад заместителя руководителя крымского Минобраза Константина Аликина о реализации молодежной политики в республике, посчитав, что отчет должен быть более «системным», и обратил внимание, что депутатов в первую очередь интересует не статистика.

«В чем мы недорабатываем сегодня: 90% того, что услышано в докладе, касается молодежных лидеров или выявления молодежного лидерства. Я скажу вам: молодежные лидеры – это очень важно. Но в чем была сила пионерии и всех других объединений, к которым мы пытаемся сегодня взывать, и остаемся далеки от качества работы с молодежью, которое было раньше? В том, что там была задействована вся молодежь», – заявил Бобков.

По его мнению, при работе с молодыми людьми министерство в основном уделяет внимание их статусным представителям – к примеру, различным участникам форумов, «нестандартной и одаренной» молодежи».

«Но не они являются потенциальным источником угрозы в моменты политической нестабильности. А те молодые люди, которые не попадают под формы такой работы», – заявил глава комитета.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 29.03.18

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