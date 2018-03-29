По факту угона российского сейнера возбуждено уголовное дело

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту угона рыболовецкого судна.

Как уже сообщал «Новый День», сейнер «Норд» (порт приписки Керчь, до 2014 года ходил под флагом Украины, после присоединения Крыма к России перешел под юрисдикцию РФ) был задержан украинскими пограничниками в нейтральных водах Азовского моря.

Судно вместе с экипажем (10 человек, все жители Керчи) было отконвоировано в порт Бердянска. Украинская сторона инкриминирует рыбакам нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, а капитану – нарушение порядка въезда, но с целью причинения вреда интересам государства (отсутствие украинских паспортов и разрешения на выход в море, выданного портом Бердянск).

В данный момент судно находится на автономном снабжении. На запрос капитана о доставке продуктов питания, питьевой водой, топлива и подключении к береговой системе электроподачи украинская сторона не дала разъяснений, сообщает РИА «Новости», отмечая, что морякам запрещено покидать судно. Управление ФСБ РФ по РК возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 28.03.18

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